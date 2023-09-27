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في الجولة السابعة من الدوري الإسباني

التعادل يحسم مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
التعادل يحسم مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة مساء الثلاثاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ريال مايوركا ضد برشلونة 

وسجل ريال مايوركا الهدف الأول عبر اللاعب فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل البرازيلي رافينيا لـ برشلونة في الدقيقة الـ 42.

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وعاد مايوركا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 عبر اللاعب إبدون براتس.

وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة الهدف الثاني بالدقيقة الـ 76 عبر اللاعب فيرمين لوبيز.

وأصبح رصيد برشلونة بعد التعادل 17 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ريال مايوركا 6 نقاط في المركز الـ 15.

مايوركا ضد برشلونة - 1

مباريات الجولة السابعة 

وتُستكمل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني اليوم، بإقامة 5 مباريات وهم “أتلتيك بيلباو ضد خيتافي وريال مدريد ضد لاس بالماس، فياريال ضد جيرونا، فالنسيا ضد ريال سوسيداد، قاديش ضد رايو فاليكانو”.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة غدًا الخميس بإقامة 3 مباريات وهم “سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس، غرناطة ضد ريال بيتيس، أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد”.

مايوركا ضد برشلونة - 33

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