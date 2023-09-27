التعادل يحسم مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة ثلاثية لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس تصعد به لثمن نهائي كأس الرابطة استقالة رئيس البرلمان الكندي بعد فضيحة محرجة دوليًّا كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية في شبه الجزيرة محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين برامج جديدة وإضافة نوعية للشاشة السعودية في أكتوبر الجاسر يلتقى عددًا من قادة الشركات الصينية بايرن ميونخ يتأهل للدور الثاني في كأس ألمانيا عروض جوية وتشكيلات بحرية تجذب أنظار المتنزهين بالخبر غانم المفتاح في ضيافة سلطان بن سلمان وحديث من القلب
انتهت مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة مساء الثلاثاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وسجل ريال مايوركا الهدف الأول عبر اللاعب فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل البرازيلي رافينيا لـ برشلونة في الدقيقة الـ 42.
وعاد مايوركا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 عبر اللاعب إبدون براتس.
وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة الهدف الثاني بالدقيقة الـ 76 عبر اللاعب فيرمين لوبيز.
وأصبح رصيد برشلونة بعد التعادل 17 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ريال مايوركا 6 نقاط في المركز الـ 15.
وتُستكمل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني اليوم، بإقامة 5 مباريات وهم “أتلتيك بيلباو ضد خيتافي وريال مدريد ضد لاس بالماس، فياريال ضد جيرونا، فالنسيا ضد ريال سوسيداد، قاديش ضد رايو فاليكانو”.
وتُختتم مباريات الجولة السابعة غدًا الخميس بإقامة 3 مباريات وهم “سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس، غرناطة ضد ريال بيتيس، أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد”.