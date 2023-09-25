جداول الحصص الدراسية للأسبوع السادس لجميع المراحل التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 175 فعالية في الجوف احتفاءً باليوم الوطني السعودية تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضة شاملة ومستدامة أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب في 23 سبتمبر 2023، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي، بهولندا.
وأكدت الأمانة العامة مجددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، وأدان المجلس كافة المحاولات الرامية إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدسة وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المواد ( 19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت الأمانة العامة لـ منظمة التعاون الإسلامي السلطات الهولندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكل أعمال كراهية دينية، في انتهاك للقانون الدولي، ومنع تكرارها.