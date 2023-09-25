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دعت لاتخاذ التدابير للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية

التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا
المواطن - واس

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب في 23 سبتمبر 2023، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي، بهولندا.

دورة استثنائية للمنظمة

وأكدت الأمانة العامة مجددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، وأدان المجلس كافة المحاولات الرامية إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدسة وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المواد ( 19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

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ودعت الأمانة العامة لـ منظمة التعاون الإسلامي السلطات الهولندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكل أعمال كراهية دينية، في انتهاك للقانون الدولي، ومنع تكرارها.

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