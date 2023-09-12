“العبيكان للزجاج” توصي بزيادة رأس المال إلى 320 مليون ريال توقعات بارتفاع ضحايا إعصار ليبيا لـ 10 آلاف التعاون الإسلامي تناشد الدول الأعضاء مساعدة ليبيا إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف منذ بدء الامتثال مأساة في درنة الليبية.. أحياء كاملة اختفت بسكانها والجثث تملأ الشوارع إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران السعودية تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات بدرنة مشاهد مروعة للسيول تجرف المنازل بساكنيها في درنة الليبية لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج
ناشد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه, الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وجميع الشركاء الدوليين تقديم المساعدة العاجلة إلى ليبيا والإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات الليبية عقب الإعصار القوي غير المسبوق الذي أصاب عدة مدن فيها مخلفاً آلاف الضحايا وآلاف المصابين والمفقودين وخسائر فادحة في الممتلكات جراء والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء من البلاد.
وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبدلها السلطات الليبية، لاحتواء هذه الكارثة وإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الإعصار، مجدداً صادق تعازيه ومواساته للشعب الليبي وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته الضحايا الذين قضوا، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.