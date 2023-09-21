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ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق

التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الرائد، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدفين مقابل هدف.

تقدم التعاون ضد الرائد

وانطلقت مباراة التعاون ضد الرائد المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق.

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التعاون ضد الرائد
لاعبو الفريق

ونجح جواو بيدرو في هز الشباك بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس المرمى، لتشتعل المباراة، وسط ضغط كبير من سكري القصيم، وتمكن وليد الأحمد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 16 من رأسية.

التعاون
لاعبو الفريق

واستمرت محاولات سكري القصيم لتسجيل هدف جديد، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات التي اشعلت أجواء اللقاء، وقلص عمر غونزاليس الفارق برأسية عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون ضد الرائد بنتيجة 2\1.

لاعب الرائد عمر غونزاليس
عمر غونزاليس

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

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