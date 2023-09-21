التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية في الرائد ويصعد للوصافة

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حسم فريق التعاون، ديربي القصيم بالفوز على جاره الرائد بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي “جولة نحلم ونحقق”.
وسجل سكري القصيم هدفين في الشوط الأول عبر كل من جواو بيدرو ووليد الأحمد في الدقيقتين التاسعة والـ 16، ثم قلص الرائد الفارق عبر اللاعب عمر جونزاليس في الدقيقة الـ 40.
وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة كما هي ليُصبح رصيد سكري القصيم 16 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.