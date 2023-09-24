التعاون يستهدف مواصلة التألق ضد القادسية

يسعى المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، مواصلة التألق مع سكري القصيم، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة التعاون ضد القادسية اليوم.

مباراة التعاون ضد القادسية

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره القادسية، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

شاموسكا يطمح لمواصلة التألق

ويدخل سكري القصمي مباراة التعاون ضد القادسية اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق تحت قيادة شاموسكا في دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

ويسير سكري القصيم بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرة والخسارة في لقاء.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مستوى مميزًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرة، ولم يخسر أي لقاء.