التعاون يصعد للوصافة بثلاثية في الحزم التعادل السلبي يحسم مباراة الفيحاء ضد الاتحاد خسارة الطائي ضد النصر بثنائية لبنان تعتقل طيورًا وحيوانات دخلت بطريقة غير شرعية من سوريا أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024 موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بالميراس في إياب نصف النهائي عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي شروط ومتطلبات التأهيل لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري الفرق الإسعافية تباشر حادًثا مروريًّا بكوبري غاف الجواء
صعد الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إلى وصافة دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي الحزم بنتيجة 3-1 ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري المحترفين السعودي.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل سكري القصيم الهدف الأول عبر اللاعب موسى بارو في الدقيقة الـ 60 ثم سجل اللاعب أنطونيو دي كارفايو هدف التعادل للحزم في الدقيقة الـ 73.
وواصل سكري القصيم ضغطه ليضيف هدفين عبر كل من عبدالفتاح آدم وسطام الروقي في الدقيقتين الـ 86 والـ 14 من الوقت بدل الضائع.
وبعد فوز سكري القصيم أصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثاني خلف نادي الاتحاد المتصدر، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب.