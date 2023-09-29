التعاون يصعد للوصافة بثلاثية في الحزم

صعد الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إلى وصافة دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي الحزم بنتيجة 3-1 ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري المحترفين السعودي.

التعاون ضد الحزم

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل سكري القصيم الهدف الأول عبر اللاعب موسى بارو في الدقيقة الـ 60 ثم سجل اللاعب أنطونيو دي كارفايو هدف التعادل للحزم في الدقيقة الـ 73.

وواصل سكري القصيم ضغطه ليضيف هدفين عبر كل من عبدالفتاح آدم وسطام الروقي في الدقيقتين الـ 86 والـ 14 من الوقت بدل الضائع.

وبعد فوز سكري القصيم أصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثاني خلف نادي الاتحاد المتصدر، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب.