التعاون يهزم الوحدة ويتقاسم الصدارة مع الهلال

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون نتائجه الإيجابية، حيث هزم اليوم فريق الوحدة برباعية لهدف في الجولة الخامسة من دوري روشن.
وكان سكري القصيم نجح في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من فلافيو دا سيلفا واللاعب سطام حسن الروقي في الدقيقتين الـ 10 والـ28.
وفي الشوط الثاني، نجح سكري القصيم في إحراز الهدفين الثالث والرابع عبر اللاعبين وليد الأحمد وأندري جيروتو في الدقيقتين الـ 62 والـ 85، ثم قلص اللاعب فيصل فجر الفارق لنادي الوحدة محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة التسعين.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد سكري القصيم 13 نقطة، متقاسمًا الصدارة مع الهلال، بينما تجمد رصيد عند 6 نقاط في المركز التاسع.