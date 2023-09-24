Icon

نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة Icon ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف Icon الفنون الشعبية ضمن احتفالات أهالي نجران باليوم الوطني Icon التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16 Icon لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس Icon رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام Icon الاتفاق يهزم جدة برباعية ويصعد لثمن نهائي كأس الملك Icon الإطاحة بمواطنين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب بحفر الباطن Icon السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في لاهاي Icon السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأهل نادي التعاون إلى ثمن نهائي كأس الملك وذلك بعد فوزه على نادي القادسية بهدفين دون رد ضمن مباريات دور الـ 32.

فوز ثمين لـ التعاون 

وكان اللاعب الجامبي موسى بارو سجل الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية

معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية

20 مواطنًا و9 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

20 مواطنًا و9 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب مباي دياني ركلة جزاء لنادي القادسية في الدقيقة الـ 69.

وأضاف بعدها سكري القصيم الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالفتاح آدم في الدقيقة الـ 97.

ولحق سكري القصيم بنادي الاتفاق الذي تأهل على حساب فريق جدة بالفوز عليه برباعية دون رد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف