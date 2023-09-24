التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16

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تأهل نادي التعاون إلى ثمن نهائي كأس الملك وذلك بعد فوزه على نادي القادسية بهدفين دون رد ضمن مباريات دور الـ 32.
وكان اللاعب الجامبي موسى بارو سجل الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب مباي دياني ركلة جزاء لنادي القادسية في الدقيقة الـ 69.
وأضاف بعدها سكري القصيم الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالفتاح آدم في الدقيقة الـ 97.
ولحق سكري القصيم بنادي الاتفاق الذي تأهل على حساب فريق جدة بالفوز عليه برباعية دون رد.
#أغلى_الكؤوس🏆#التعاون يتجاوز #القادسية ويتأهل لدور الـ16✅
التعاون 2 – القادسية 0#التعاون_القادسية pic.twitter.com/JyZi0nT3mt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 24, 2023