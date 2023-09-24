التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا على القادسية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد القادسية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

تقدم التعاون ضد القادسية

وبدأت مباراة التعاون ضد القادسية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من سكري القصيم لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط.

ونجح موسى بارو في هز الشباك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة مرتدة من حارس المرمى، واستمرت المحاولات وسط أفضلية للاعبي سكري القصيم، وسط دفاع قوي من لاعبي القادسية.

وكاد كاسترو أن يسجل الهدف الثاني من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد القادسية بهدف.

محاولات مستمرة

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان الشوط الثاني بشكل ضاغط، حيث يسعى سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتعزيز تقدمه أو الحفاظ على النتيجة من أجل التأهل في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما سيسعى القادسية لهز الشباك والبحث عن هدف التقدم.