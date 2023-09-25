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أكد أنه تعبير صادق عن الانتماء للوطن الغالي

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث باسم التعليم العام صالح الثبيتي أن احتفالات اليوم الوطني الـ93 ستكون على مدار الأسبوع في كافة المدارس.

ونشر الثبيتي عدة صور عبر حسابه على منصة “إكس”، لمشاركته مع الطلاب خلال احتفالاتهم باليوم الوطني.

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صالح الثبيتي

وقال “على مدار الأسبوع.. في كل مدارسنا.. يحتفي طلابنا وطالباتنا بمشاركة معلميهم ومعلماتهم باليوم الوطني السعودي الـ93، كتعبير صادق عن الانتماء لوطننا الغالي، والولاء لقيادتنا الرشيدة”.

صالح الثبيتي

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أول أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.

صالح الثبيتي

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