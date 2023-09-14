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التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري
المواطن - فريق التحرير

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وجهت وزارة التعليم، إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية، بإسناد مهمات أمين مصادر التعلم بالمدارس إلى معلم أو موظف إداري مؤهل ومحدد ومستمر بالمدرسة، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك اعتباراً من العام الدراسي الحالي 1445هـ.

مراكز مصادر التعلم

وأوضحت وزارة التعليم، أن هذا القرار يأتي نظراً للدور المحوري لمراكز مصادر التعلم، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبرامج والأنشطة المصاحبة، ودعماً لأمناء المصادر في تحقيق المهمات الوظيفية المنشودة، حسب ما نص عليه الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام.

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الاستفادة من الخبرات

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة الاستفادة من الخبرات وتقديم الدعم اللازم لأداء الأدوار والمهمات الواردة في الدليل التنظيمي، أسوة ببقية التشكيلات المدرسية مع العمل على تدريب الأمناء وتأهيلهم ومتابعتهم لممارسة المهمات المكلفين بها بكل كفاءة.

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