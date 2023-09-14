هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري بالفيديو.. هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م الإحصاء: 2% معدل التضخم السنوي في أغسطس جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم
وجهت وزارة التعليم، إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية، بإسناد مهمات أمين مصادر التعلم بالمدارس إلى معلم أو موظف إداري مؤهل ومحدد ومستمر بالمدرسة، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك اعتباراً من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وأوضحت وزارة التعليم، أن هذا القرار يأتي نظراً للدور المحوري لمراكز مصادر التعلم، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبرامج والأنشطة المصاحبة، ودعماً لأمناء المصادر في تحقيق المهمات الوظيفية المنشودة، حسب ما نص عليه الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام.
وشددت وزارة التعليم، على ضرورة الاستفادة من الخبرات وتقديم الدعم اللازم لأداء الأدوار والمهمات الواردة في الدليل التنظيمي، أسوة ببقية التشكيلات المدرسية مع العمل على تدريب الأمناء وتأهيلهم ومتابعتهم لممارسة المهمات المكلفين بها بكل كفاءة.