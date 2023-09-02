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التعويض شعار مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
التعويض شعار مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

 

مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

الاتفاق وضمك يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك اليوم بهدف التعويض، حيث تتشابه ظروفهما بعد تعثرهما في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتقديم أداء أفضل اليوم.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالتعادل أمام الخليج بنتيجة 1\1، وخسر ضد الهلال بهدفين دون رد، فيما تعادل ضمك في آخر مباراتين ضد الشباب بنتيجة 1\1، والفتح بنتيجة 2\2.

وتُعد مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك هي التاسعة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن فارس الدهناء من تحقيق الفوز مرتين، وخسر في 3 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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