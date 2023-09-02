التعويض شعار مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك

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تترقب الجماهير مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.
ويدخل الفريقان مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك اليوم بهدف التعويض، حيث تتشابه ظروفهما بعد تعثرهما في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتقديم أداء أفضل اليوم.
وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالتعادل أمام الخليج بنتيجة 1\1، وخسر ضد الهلال بهدفين دون رد، فيما تعادل ضمك في آخر مباراتين ضد الشباب بنتيجة 1\1، والفتح بنتيجة 2\2.
وتُعد مباراة الاتفاق ضد نادي ضمك هي التاسعة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن فارس الدهناء من تحقيق الفوز مرتين، وخسر في 3 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات.