التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية يعرضك للمساءلة القانونية

أعاد الأمن العام التذكير بأن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية يعد مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

حظر التنقل بالسلاح المرخص

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه إنه يُحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية، مؤكدًا أن مخالفة ذلك سيعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأضاف أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي السعودية فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.

شروط الحصول على رخصة الأسلحة

يذكر أن من أهم شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد، أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وكذلك أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية، وخاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الترخيص.

كما يجب ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، ويتم تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص، وألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.