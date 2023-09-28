الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب

تسعى وزارة الثقافة، ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى دعم حركة النشر والتأليف من خلال مبادرة “المؤلف السعودي” التي خصصتها للكتّاب الذين لم يتعاقدوا مع دور نشر، وذلك عبر تبني مؤلفاتهم وعرضها وتسويقها محليًّا بمعارض الكتاب، وتحصيل قيمتها النقدية لهم دون أي مقابل، وإيداع مستحقات المؤلف بعد الانتهاء من المعرض بعدة أيام.

ركن المؤلف السعودي

ويقدم “ركن المؤلف السعودي” خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، خدمات تتيح للمؤلفين النشر الذاتي وعرض كتبهم وتسويقها نيابةً عنهم، كما يعرض خلال مشاركته في المعرض أكثر من 200 عنوان.

ويعرف الركن خلال مشاركته بخدماته للاستفادة منها بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة؛ بداية بإدخال بيانات المؤلف واسم الكِتاب وشهادة الفسح، وانتهاء بالتحقق من المعلومات وعدم توقيع الكاتب عقدًا مع إحدى دور النشر.

إتاحة الفرصة للمؤلفين

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المؤلفين السعوديين في المجالات كافة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه “الهيئة” لهم؛ لتمكينهم من عرض مؤلفاتهم للقراء، ولتعزيز وجودهم في معارض الكتاب المقامة في شتى مناطق المملكة.