الشباب يواجه روما الإيطالي في احتفالية اليوبيل الماسي جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر 2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023 طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena تدريب روبوت الدردشة الجديد من ميتا على منشورات فيسبوك وإنستجرام القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب
تسعى وزارة الثقافة، ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى دعم حركة النشر والتأليف من خلال مبادرة “المؤلف السعودي” التي خصصتها للكتّاب الذين لم يتعاقدوا مع دور نشر، وذلك عبر تبني مؤلفاتهم وعرضها وتسويقها محليًّا بمعارض الكتاب، وتحصيل قيمتها النقدية لهم دون أي مقابل، وإيداع مستحقات المؤلف بعد الانتهاء من المعرض بعدة أيام.
ويقدم “ركن المؤلف السعودي” خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، خدمات تتيح للمؤلفين النشر الذاتي وعرض كتبهم وتسويقها نيابةً عنهم، كما يعرض خلال مشاركته في المعرض أكثر من 200 عنوان.
ويعرف الركن خلال مشاركته بخدماته للاستفادة منها بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة؛ بداية بإدخال بيانات المؤلف واسم الكِتاب وشهادة الفسح، وانتهاء بالتحقق من المعلومات وعدم توقيع الكاتب عقدًا مع إحدى دور النشر.
وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المؤلفين السعوديين في المجالات كافة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه “الهيئة” لهم؛ لتمكينهم من عرض مؤلفاتهم للقراء، ولتعزيز وجودهم في معارض الكتاب المقامة في شتى مناطق المملكة.