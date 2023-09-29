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الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي
المواطن - فريق التحرير

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قال خالد الثنيان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق: إنه من أسرة تشجع نادي الهلال وكان مشجعًا لأزرق الرياض في وقت سابق.

وتحدث في برنامج “كورة روتانا”: “كنت مشجعًا هلاليًّا في السابق، وأسرتي تشجع الهلال أيضًا، لكن الميول ليس عائقًا لكي تكون رئيسًا للنادي، وفي بعض التغريدات أظهرت أن محمد المنجم رئيس الشباب الحالي مشجع للنصر”.

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وأضاف: “عملك في النادي الذي تخدمه يُحتم عليك تشجيعه، وبالنسبة للميول، فكما قلت الميول ليس عائقًا لرئاسة نادٍ، على سبيل المثال، مساعد الزويهري كان رئيسًا سابقًا للنادي الأهلي وعضوًا في نادي الوحدة”.

وتابع: “لست مؤيدًا لفكرة الحصول على تزكية من نصف الأعضاء الذهبيين لإثبات أنك منتمٍ للنادي الذي تعمل فيه، وكما ذكرت من قبل الكفاءة هي الأساس للحكم عليك وعلى عملك وليس شيئًا آخر”.

 

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