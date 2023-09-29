الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي

رسمياً.. التعليم تدرج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي شكاوى من انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة والشركة توضح آلية التعويض تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة شاموسكا يقود التعاون لتحقيق أفضل انطلاقة 4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة بالأهداف هذا الموسم هل التسجيل في حساب المواطن متاح للدفعات القادمة؟ وماذا عن الدعم الإضافي؟ موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون
قال خالد الثنيان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق: إنه من أسرة تشجع نادي الهلال وكان مشجعًا لأزرق الرياض في وقت سابق.
وتحدث في برنامج “كورة روتانا”: “كنت مشجعًا هلاليًّا في السابق، وأسرتي تشجع الهلال أيضًا، لكن الميول ليس عائقًا لكي تكون رئيسًا للنادي، وفي بعض التغريدات أظهرت أن محمد المنجم رئيس الشباب الحالي مشجع للنصر”.
وأضاف: “عملك في النادي الذي تخدمه يُحتم عليك تشجيعه، وبالنسبة للميول، فكما قلت الميول ليس عائقًا لرئاسة نادٍ، على سبيل المثال، مساعد الزويهري كان رئيسًا سابقًا للنادي الأهلي وعضوًا في نادي الوحدة”.
وتابع: “لست مؤيدًا لفكرة الحصول على تزكية من نصف الأعضاء الذهبيين لإثبات أنك منتمٍ للنادي الذي تعمل فيه، وكما ذكرت من قبل الكفاءة هي الأساس للحكم عليك وعلى عملك وليس شيئًا آخر”.
العجمة يسأل رئيس الشباب السابق (خالد الثنيان): ايش تشجع.. قلبك وين؟#كورة_روتانا pic.twitter.com/EUpPpBVW9A
— برنامج كورة (@korarotana) September 28, 2023
رئيس الشباب السابق (خالد الثنيان): الكفاءة هي الأساس لرئاسة أي نادي بغض النظر عن الرئيس يشجع من.. ولم يدعمني أحد#كورة_روتانا pic.twitter.com/J2zyGNqbXv
— برنامج كورة (@korarotana) September 28, 2023
التميمي
الحمد لله أفتك منك الشباب، ولو استمريت لبعت نصف لاعبي الشباب للهلا….