الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا قصة زوجة أصيبت بجلطة بسبب مرض زوجها توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتحسن بالأجواء خلال الأيام المقبلة الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي 20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش خالد الثنيان: أجواء العمل في الشباب كانت غير صحية وتعرضت لإساءات كثيرة حساب المواطن يذّكر: أفصحوا عن مكافأة الطلاب خالد الثنيان: غير صحيح منحي 8 ملايين ريال للترشح بانتخابات الشباب
كشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب السابق والعضو الذهبي للنادي، أن عدم التزام نادي النصر بالوعود التي قُطعت معه جعلته يرفض انتقال حسان تمبكتي لأصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال الثنيان في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “صحيح أن النصر لم يلتزم بالوعود التي قُطعت معي، لذلك تحولت صفقة تمبكتي لـ الهلال، وأنا كنت ملزمًا أمام مجلس الإدارة وقتها بإحضار مبلغ جيد من الصفقة وفائدة فنية للفريق بشراء أفضل العناصر مع المبلغ المُخصص من لجنة استقطاب اللاعبين في النادي”.
وتابع الثنيان: “شعرت بعدم تنفيذ الوعود لذلك رفضت على الفور انتقال تمبكتي لنادي النصر”.
يذكر أن حسان تمبكتي كان رفض الانتقال لأندية النصر والاتحاد والأهلي، وفضّل وقتها الانضمام لنادي الهلال حيث وقع فجر يوم 22 أغسطس الماضي على عقود انضمامه لأزرق الرياض حتى عام 2027.
رئيس الشباب السابق (خالد الثنيان): "تمبكتي" كان قريب جداً من النصر؛ لكن لعدم التزام النصر بالوعود تحولت الصفقة للهلال #كورة_روتانا pic.twitter.com/DsH8PVR7nW
— برنامج كورة (@korarotana) September 28, 2023