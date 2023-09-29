الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال

كشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب السابق والعضو الذهبي للنادي، أن عدم التزام نادي النصر بالوعود التي قُطعت معه جعلته يرفض انتقال حسان تمبكتي لأصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فوائد فنية ومالية من صفقة حسان تمبكتي

وقال الثنيان في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “صحيح أن النصر لم يلتزم بالوعود التي قُطعت معي، لذلك تحولت صفقة تمبكتي لـ الهلال، وأنا كنت ملزمًا أمام مجلس الإدارة وقتها بإحضار مبلغ جيد من الصفقة وفائدة فنية للفريق بشراء أفضل العناصر مع المبلغ المُخصص من لجنة استقطاب اللاعبين في النادي”.

وتابع الثنيان: “شعرت بعدم تنفيذ الوعود لذلك رفضت على الفور انتقال تمبكتي لنادي النصر”.

يذكر أن حسان تمبكتي كان رفض الانتقال لأندية النصر والاتحاد والأهلي، وفضّل وقتها الانضمام لنادي الهلال حيث وقع فجر يوم 22 أغسطس الماضي على عقود انضمامه لأزرق الرياض حتى عام 2027.