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الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال Icon خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال Icon هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا Icon قصة زوجة أصيبت بجلطة بسبب مرض زوجها Icon توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتحسن بالأجواء خلال الأيام المقبلة Icon الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي Icon 20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش Icon خالد الثنيان: أجواء العمل في الشباب كانت غير صحية وتعرضت لإساءات كثيرة Icon حساب المواطن يذّكر: أفصحوا عن مكافأة الطلاب Icon خالد الثنيان: غير صحيح منحي 8 ملايين ريال للترشح بانتخابات الشباب Icon

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الصفقة أثارت جدلًا في الوسط الرياضي منذ أغسطس الماضي

الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب السابق والعضو الذهبي للنادي، أن عدم التزام نادي النصر بالوعود التي قُطعت معه جعلته يرفض انتقال حسان تمبكتي لأصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فوائد فنية ومالية من صفقة حسان تمبكتي

وقال الثنيان في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “صحيح أن النصر لم يلتزم بالوعود التي قُطعت معي، لذلك تحولت صفقة تمبكتي لـ الهلال، وأنا كنت ملزمًا أمام مجلس الإدارة وقتها بإحضار مبلغ جيد من الصفقة وفائدة فنية للفريق بشراء أفضل العناصر مع المبلغ المُخصص من لجنة استقطاب اللاعبين في النادي”.

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وتابع الثنيان: “شعرت بعدم تنفيذ الوعود لذلك رفضت على الفور انتقال تمبكتي لنادي النصر”.

يذكر أن حسان تمبكتي كان رفض الانتقال لأندية النصر والاتحاد والأهلي، وفضّل وقتها الانضمام لنادي الهلال حيث وقع فجر يوم 22 أغسطس الماضي على عقود انضمامه لأزرق الرياض حتى عام 2027.

 

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