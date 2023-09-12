Icon

معرض الرياض للكتاب 2023 يعزز دور السعودية المحوري في الثقافة Icon سافيتش يستفز كريستيانو رونالدو Icon بول بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات Icon 27 ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان Icon الجثث تملأ شوارع درنة الليبية Icon زعيم كوريا الشمالية يتوجه للقاء بوتين بالقطار المدرع Icon مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل Icon مفاجأة لأول مرة تحدث منذ 20 عامًا في الرياض Icon لقطات من تدريبات لويس فيليبي الأولى مع الاتحاد Icon تصميم أنيق ومواصفات فريدة لساعة Pixel من جوجل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم دفن 350 جثمانًا منهم

الجثث تملأ شوارع درنة الليبية

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
الجثث تملأ شوارع درنة الليبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت وسائل إعلام ليبية ومتابعون صورًا تدمي القلوب للجثث في شوارع درنة شمال شرق ليبيا، عقب العاصفة التي ضربت المدينة وخلفت دمارًا كارثيًّا وضحايا بالمئات ناهيك عن فقدان الآلاف من الأشخاص.

جمع مئات الجثامين

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، فإن مواطنين ونشطاء ومتطوعين من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، تمكنوا من جمع مئات الجثامين في شوارع المدينة المنكوبة جراء العاصفة دانيال، حيث دفنوا 350 جثة منهم.

قد يهمّك أيضاً
مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه

مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وأبانت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات الجثامين التي تمكن المواطنون من جمعها بعدما لقي أصحابها مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

إعصار دانيال

واجتاح الإعصار دانيال القوي القادم من البحر المتوسط ​مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارًا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

وأعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

وأكد المجلس انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة، مشيرًا إلى أن المياه جرفت منطقة بالكامل إلى البحر.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.

2000 شخص

من جهته، صرح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم في الكارثة إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدًا أن الوضع كارثي، علمًا أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية.

هذا، ووجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء استغاثة عاجل للمنظمات الأممية والدولية والدول المجاورة والصديقة، لمساندة السلطات الليبية في مواجهة آثار الإعصار.

جدير بالذكر أن العاصفة أحدثت دمارًا هائلًّا في البنية التحتية لبعض المناطق؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف المنازل والطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله في ذمة الله
السعودية اليوم

الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف
أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!
الرياضة

أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!

الرياضة
شهران على إغلاق التكييف البارد
السعودية اليوم

شهران على إغلاق التكييف البارد

السعودية اليوم
الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم
السعودية اليوم

الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم

السعودية اليوم
كلوب: محمد صلاح لن يغادر ليفربول وما يحدث بسوق الانتقالات كارثي!
الرياضة

كلوب: محمد صلاح لن يغادر ليفربول وما...

الرياضة
موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة

السعودية اليوم