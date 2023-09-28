الجماهير تترقب حوار خالد الثنيان الليلة مع تركي العجمة

يحل خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب السابق، ضيفًا مساء اليوم على الإعلامي تركي العجمة في برنامج “كورة روتانا”.

وتبدأ حلقة اليوم في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على قناة روتانا خليجية، حيث تترقب الجماهير تفاصيل حديث الثنيان، ومن المتوقع كشفه لكواليس انتقال المدافع حسان تمبكتي من الشباب لنادي الهلال، كذلك سيكشف كواليس حل مجلس إدارته ورحيله عن نادي الشباب بقرار من وزارة الرياضة.

وكانت جماهير الشباب طالبت برحيل الثنيان بعد رحيل تمبكتي لنادي الهلال وهو ما حدث فيما بعد، وذلك بعد إصدار قرار من وزارة الرياضة بحل مجلس إدارته.

خالد الثنيان ميوله هلالية

وقررت وزارة الرياضة حل إدارة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، ليربط البعض بين هذا القرار وبين رحيل حسان.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي بسام الدخيل: إن ميول خالد الثنيان رئيس نادي الشباب السابق، الهلالية ساهمت في انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال في صيف العام الحالي.

وتحدث بسام الدخيل قائلًا لـ برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “الثنيان رئيس الشباب ميوله هلالية وصديق للكثير من المؤثرين في البيت الهلالي، وربما علاقاته كانت السبب في ذهاب تمبكتي إلى الهلال”.

وأضاف الدخيل: “خالد الثنيان كان قال في اجتماعه مع الأعضاء الذهبيين بنادي الشباب إنه أعطى كلمة لنادي الهلال بأن اللاعب سيكون من نصيبهم، ولهذا هو وفى بالعهد”.