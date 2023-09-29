Icon

الجماهير تترقب عودة زيدان للتدريب Icon نيمار وكاراسكو في التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب Icon حدائق ومتنزهات نجران جاهزة لاستقبال الزوار Icon الحشود تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة Icon مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا Icon أمين معلوف أول عربي ينتخب أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق Icon مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا Icon مصرية تلد داخل عربة قطار Icon دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد ارتباط اسمه بالهلال ومارسيليا

الجماهير تترقب عودة زيدان للتدريب

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الجماهير تترقب عودة زيدان للتدريب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان للتدريب، بعد قراره بالابتعاد عن العمل؛ منذ الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان، تشيلسي والهلال، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا.

قد يهمّك أيضاً
مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر

مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر

استعراض بالخيول في جازان احتفالًا باليوم الوطني

استعراض بالخيول في جازان احتفالًا باليوم الوطني

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر marca

عروض أمام زيدان

وارتبط اسم زيدان خلال الساعات الماضية بناديي الهلال ومارسيليا الفرنسي، كما تؤكد تقارير أنه سيتواجد في الرياض الأسبوع المقبل، دون الكشف عن سبب الزيارة، لتتوقع الجماهير تفاوضه مع إدارة الأزرق.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب الأداء والنتائج مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، وتُطالب الجماهير برحيله، ليكون المدرب الفرنسي الاسم الأبرز، خاصة أن الإدارة فاوضته في وقت سابق.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر juvefc

كما أكدت تقارير أن زيدان رفض عرضًا لقيادة مارسيليا، لعدم اقتناعه بالمشروع الحالي تحت إدارة بابلو لونجوريا، ولكن تبدو فرصته كبيرة من تدريبه في حالة بيع النادي للمجموعة العربية التي أبدت اهتمامها بالأمر.

وينتظر المدرب الفرنسي مشروع رياضي يجذبه، من أجل الموافق على العودة للتدريب، إلا أنه قد يؤجل هذا الأمر لنهاية الموسم، لبحث كافة العروض التي ستُقدم إليه، بجانب إمكانية العودة للريال بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم