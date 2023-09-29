الجماهير تترقب عودة زيدان للتدريب

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان للتدريب، بعد قراره بالابتعاد عن العمل؛ منذ الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان، تشيلسي والهلال، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا.

عروض أمام زيدان

وارتبط اسم زيدان خلال الساعات الماضية بناديي الهلال ومارسيليا الفرنسي، كما تؤكد تقارير أنه سيتواجد في الرياض الأسبوع المقبل، دون الكشف عن سبب الزيارة، لتتوقع الجماهير تفاوضه مع إدارة الأزرق.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب الأداء والنتائج مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، وتُطالب الجماهير برحيله، ليكون المدرب الفرنسي الاسم الأبرز، خاصة أن الإدارة فاوضته في وقت سابق.

كما أكدت تقارير أن زيدان رفض عرضًا لقيادة مارسيليا، لعدم اقتناعه بالمشروع الحالي تحت إدارة بابلو لونجوريا، ولكن تبدو فرصته كبيرة من تدريبه في حالة بيع النادي للمجموعة العربية التي أبدت اهتمامها بالأمر.

وينتظر المدرب الفرنسي مشروع رياضي يجذبه، من أجل الموافق على العودة للتدريب، إلا أنه قد يؤجل هذا الأمر لنهاية الموسم، لبحث كافة العروض التي ستُقدم إليه، بجانب إمكانية العودة للريال بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.