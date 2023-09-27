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بعد اكتمال عقد المتأهلين

الجماهير تترقب قرعة دور الـ16 من كأس الملك اليوم

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
الجماهير تترقب قرعة دور الـ16 من كأس الملك اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الملك لموسم 2023/ 2024، بعد انتهاء مباريات اليوم؛ واكتمال عقد الفرق المتأهلة.

قرعة دور الـ16 من كأس الملك

وأعلن حساب البطولة الرسمي عبر منصة “إكس”، عن إجراء قرعة دور الـ16 من كأس الملك، عند الساعة 11:45 مساء اليوم الأربعاء، على أن يتم إذاعتها عبر قنوات SSC.

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وأوضح حساب البطولة الرسمي، آلية قرعة دور الـ16 من النسخة الحالية، حيث أكد أنها ستكون مفتوحة ودون تحديد مستويات.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة دون حضور إعلامي كما كان يحدث في السابق، وسيتم الاكتفاء بآراء محللي القناة الناقلة الذين سيشاركون في تحليل المباريات الأخيرة من دور الـ32.

كأس الملك - كأس خادم الحرمين الشريفين - قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وحسم 14 فريقًا تأهله إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، وهم؛ الاتفاق، التعاون، الحزم، الشباب، النجمة، الهلال، النصر، ضمك، الفيحاء، الأهلي، الفيصلي، الاتحاد، الفتح والوحدة.

ويتبقى صعود فريقين، من أجل اكتمال عقد المتأهلين إلى منافسات دور الـ16، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد هجر، فيما يُلاقي الخليج نظيره العدالة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

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