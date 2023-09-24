Icon

معطلو حركة السير في أحد طرق تبوك بقبضة الشرطة Icon رثاء وحزن في الوسط الصحفي بعد وفاة هاني نقشبندي Icon استعراض بالخيول في جازان احتفالًا باليوم الوطني Icon فيديو لـ تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: توقع أي شيء Icon نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة Icon ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف Icon الفنون الشعبية ضمن احتفالات أهالي نجران باليوم الوطني Icon التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16 Icon لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس Icon رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الاستقبال المميز للنجم البرتغالي في إيران

الجماهير تستذكر تصريحات عبدالله بن مساعد عن رونالدو وميسي

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
الجماهير تستذكر تصريحات عبدالله بن مساعد عن رونالدو وميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت جماهير كرة القدم السعودية، نشر تصريحات سابقة للأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وهو يتحدث عن الفارق في التأثير بين قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قريبًا من ضم ميسي في صيف العام الحالي لكن النجم الأرجنتيني فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

قد يهمّك أيضاً
روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال

روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال

ضبط مواطنين لترويجهما الشبو والحشيش والإمفيتامين بالرياض وجازان

ضبط مواطنين لترويجهما الشبو والحشيش والإمفيتامين بالرياض وجازان

تأثير كبير لـ رونالدو 

وقال عبدالله بن مساعد في تصريحات إذاعية في فترة سابقة: “رونالدو له تأثير واضح وحتى لو جاء ميسي إلى الدوري السعودي فلن يقلص الفارق مع النجم البرتغالي، أي شركة دعاية تأتي لترعى ناد ستبحث عن عدد متابعيه عبر الإنستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي، انظر إلى الفارق الذي صنعه النجم البرتغالي بعد انضمامه للنصر حيث تسبب ذلك في زيادة عدد متابعي النادي في الإنستجرام”.

وجاء نشر تلك التصريحات مجددًا بعد الاستقبال المميز من الجماهير الإيرانية لبعثة نادي وللنجم البرتغالي قبل مواجهة بيرسيبوليس الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا، حيث فاز النصر وقتها بنتيجة 2/ 0.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف