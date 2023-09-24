الجماهير تستذكر تصريحات عبدالله بن مساعد عن رونالدو وميسي

أعادت جماهير كرة القدم السعودية، نشر تصريحات سابقة للأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وهو يتحدث عن الفارق في التأثير بين قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قريبًا من ضم ميسي في صيف العام الحالي لكن النجم الأرجنتيني فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

تأثير كبير لـ رونالدو

وقال عبدالله بن مساعد في تصريحات إذاعية في فترة سابقة: “رونالدو له تأثير واضح وحتى لو جاء ميسي إلى الدوري السعودي فلن يقلص الفارق مع النجم البرتغالي، أي شركة دعاية تأتي لترعى ناد ستبحث عن عدد متابعيه عبر الإنستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي، انظر إلى الفارق الذي صنعه النجم البرتغالي بعد انضمامه للنصر حيث تسبب ذلك في زيادة عدد متابعي النادي في الإنستجرام”.

وجاء نشر تلك التصريحات مجددًا بعد الاستقبال المميز من الجماهير الإيرانية لبعثة نادي وللنجم البرتغالي قبل مواجهة بيرسيبوليس الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا، حيث فاز النصر وقتها بنتيجة 2/ 0.