الجماهير تنتقد أداء المنتخب السعودي الأولمبي أمام إيران

انتقدت الجماهير، أداء المنتخب السعودي في مباراة إيران التي أُقيمت عصر اليوم في دورة الألعاب الآسيوية 2023.

وكان الأخضر تعادل بدون أهداف مع المنتخب الإيراني في الجولة الأولى من مباريات الدورة الآسيوية المقامة حاليًا في مدينة هانغتشو الصينية.

الجماهير طالبت، المدرب سعد الشهري خلال الفترة المقبلة بضم مهاجم قوي لتشكيلة الأخضر بعد تراجع أداء اللاعب هيثم عسيري، وعبدالله رديف.

ويشارك في دورة الألعاب الآسيوية منتخبان عربيان مع المنتخب السعودي وهما قطر والبحرين.

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي

وسيلعب الأخضر الجولة الثانية ضد منتخب منغوليا يوم الخميس المقبل، حيث يسعى الأخضر للفوز لتعويض التعادل مع منتخب إيران.

وكان سعد الشهري قاد الأخضر الأولمبي قبل أسبوع من الآن إلى التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر في العام المقبل.

وفاز الأخضر على منتخب كمبوديا بنتيجة 6-1 حيث سجل للأخضر كل من ” عبدالله رديف هدفين، أحمد الغامدي هدفين، مصعب الجوير، محمد أبو الشامات” في الدقائق الـ 6 والـ 18 والـ 26 والـ 39 والـ 55 والـ 86، بينما سجل اللاعب تايسا الهدف الوحيد لمنتخب كمبوديا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.