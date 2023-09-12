الجماهير: مستوى المنتخب السعودي لا يُبشر قبل آسيا

أعربت جماهير الكرة السعودية، عن قلقها من أداء المنتخب السعودي، وذلك بعد خسارته أمام منتخبي كوستاريكا وكوريا الجنوبية في معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وقدم الأخضر أداءً لم يرتقِ لطموحات الجماهير مع المسؤولية الفنية الجديدة للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني حيث خسر من كوستاريكا بثلاثية لهدف، وخسر اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1/ 0.

الجماهير انتقدت اختيار أسماء لاعبين بعينهم للمشاركة مع الأخضر رغم تراجع مستواهم وأشارت إلى أن هذا الأداء لن يُبشر بتحقيق لقب كأس آسيا المقبلة في قطر أو على الأقل المنافسة على اللقب.

المعسكر القادم لـ المنتخب السعودي

وسيخوض الأخضر معسكره الدولي المقبل في أكتوبر في دولة البرتغال.

وفي السياق ذاته، علق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على خسارة منتخب السعودية اليوم ضد كوريا الجنوبية وديًّا، وذلك في إطار ثاني لقاءات معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وتحدث المسحل للقنوات الرياضية السعودية: “روبيرتو مانشيني خاض للتو ثاني مباراة له مع الأخضر ومن الصعب الحكم عليه وتقييمه، هو لا يزال في مرحلة التجربة وهناك عناصر جديدة ستنضم لمعسكر الأخضر في أكتوبر المقبل في البرتغال، ومنهم عناصر من المنتخب السعودي الأولمبي”.

وتابع المسحل: “مانشيني لا يزال في مرحلة التعرف على اللاعبين وله مطلق الحرية في اختيار التشكيل الأنسب، خاصة أنه من الطبيعي إدراك أن رضا الجماهير غاية لا تُدرك في اختيار التشكيل، وهذا أمر طبيعي يحدث مع كل المنتخبات في العالم”.

وواصل: “أشكر كل الجماهير السعودية وجماهير نادي نيوكاسل على ترحيبهم بالأخضر وإن شاء الله نعود لجماهير نيوكاسل بشكل أفضل وبنتائج أقوى في المستقبل”.