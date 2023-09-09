الجماهير: 3 لاعبين وراء خسارة منتخب السعودية ضد كوستاريكا

أبدت جماهير منتخب السعودية عدم رضاها على أداء الأخضر في مباراة كوستاريكا الودية التي أُقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز كوستاريكا بنتيجة 3-1.

وانتقدت الجماهير رعونة أداء اللاعبين وبالأخص من نواف العقيدي حارس المرمى وحسان تمبكتي وعلي البليهي.

الأخضر خسر أول مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي تولى المسؤولية خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

ملخص مباراة منتخب السعودية ضد كوستاريكا

وظهر الأخضر بأداء فني متراجع هجوميًّا ودفاعيًّا أسفر عن الهدف الأول للمنتخب الكوستاريكي للاعب فرانشيسكو كالفو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 12.

واستمرت الأخطاء الفردية من لاعبي الأخضر دفاعيًّا وعن طريق الحارس نواف العقيدي.

وعاد بعدها المنتخب الكوستاريكي ليسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية ونفس سيناريو الهدف الأول عبر اللاعب مانفريد أوجالدي في الدقيقة الـ 33.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب علي البليهي في إحراز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الـ 68 من ضربة رأسية.

ثم سجل منتخب كوستاريكا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90.

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل حيث تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.