الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة بدءًا من الجمعة الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة استمرار تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة الوسط الرياضي ينعي حسن البحيري ويتذكر قصة اعتزاله مهند الحمدي يعقد قرانه على مدونة موضة لبنانية الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي
طالبت الجماهير، مسؤولي شركة الرياضة السعودية SSC، بالتعاقد مع المعلق العُماني خليل البلوشي، للتعليق على المنافسات الرياضية هذا الموسم.
وأعلنت شركة الرياضة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن انضمام المعلق الإماراتي فارس عوض إلى قافلة معلقيها المميزين في قنوات SSC الرياضية.
وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وعدد من البطولات الأخرى، وتحرص على الاستعانة بالمعلقين والمحللين أصحاب الخبرات.
وتفاعلت الجماهير مع انضمام فارس عوض إلى SSC، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر، وتمنوا إتمام إجراءات التعاقد مع خليل البلوشي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “إكس”.
وقال نواف التميمي: “باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة والله”، وكتب هولز: “بإذن الله يوقع البلوشي مع SSC وتكمل”، وعلق مهند، قائلًا: “باقي البلوشي وتكمل مُتعة دوري روشن السعودي”.
وكتب أحمد: “أفضل معلق بالتاريخ جاء عقبال البلوشي يجي معاه وتكمل الطرب”، وقال آخر: “المعلق الكبير فارس عوض معلق على الدوري السعودي.. باقي بس البلوشي وعامر عبدالله وتكتمل المتعة”.