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بعد التعاقد مع فارس عوض

الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة
المواطن - فريق التحرير

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طالبت الجماهير، مسؤولي شركة الرياضة السعودية SSC، بالتعاقد مع المعلق العُماني خليل البلوشي، للتعليق على المنافسات الرياضية هذا الموسم.

انضمام فارس عوض لـ SSC

وأعلنت شركة الرياضة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن انضمام المعلق الإماراتي فارس عوض إلى قافلة معلقيها المميزين في قنوات SSC الرياضية.

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وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وعدد من البطولات الأخرى، وتحرص على الاستعانة بالمعلقين والمحللين أصحاب الخبرات.

فارس عوض
فارس عوض

الجمهور يُطالب بالتعاقد مع خليل البلوشي

وتفاعلت الجماهير مع انضمام فارس عوض إلى SSC، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر، وتمنوا إتمام إجراءات التعاقد مع خليل البلوشي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “إكس”.

المعلق خليل البلوشي - النصر
البلوشي

وقال نواف التميمي: “باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة والله”، وكتب هولز: “بإذن الله يوقع البلوشي مع SSC وتكمل”، وعلق مهند، قائلًا: “باقي البلوشي وتكمل مُتعة دوري روشن السعودي”.

وكتب أحمد: “أفضل معلق بالتاريخ جاء عقبال البلوشي يجي معاه وتكمل الطرب”، وقال آخر: “المعلق الكبير فارس عوض معلق على الدوري السعودي.. باقي بس البلوشي وعامر عبدالله وتكتمل المتعة”.

خليل البلوشي
البلوشي

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