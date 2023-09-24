الدفاع المدني: أمطار غزيرة وسيول توخوا الحذر مدني الخبر يخمد حريقًا في مركبة في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة طرح لوحات مميزة اليوم بمناسبة اليوم الوطني الجوازات تحتفي باليوم الوطني 93: بلادي أنتِ قاموس تتيه بوصفه الكلمات الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق حتى الخميس أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف فرحة الأطفال باليوم الوطني الـ 93 فرينكي دي يونج يغيب عن برشلونة 7 أسابيع
تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع احتفالات ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93 بمقطع فيديو يوثق النهضة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
وعنونت الجوازات مقطع الفيديو بأبيات شعرية جاء فيها :
بلادي أنتِ قاموسٌ
تتيهُ بوصفهِ الكلمات
ورايةُ عزك ارتفعت
فكانت أرفع الرايات
ووثق المقطع النهضة التي تشهدها السعودية في شتى المجالات العمرانية والترفيهية والاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية بفضل رؤية 2030 وسياسات مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتحتفل السعودية هذه الأيام، بذكرى اليوم الوطني الـ 93 الذي يجسد عظمة وتضحيات الأجداد لتوحيد أغلى وطن تحت راية التوحيد، تحت شعار نحلم ونحقق.
📹| بلادي أنتِ قاموسٌ
تتيهُ بوصفهِ الكلمات
ورايةُ عزك ارتفعت
فكانت أرفع الرايات #اليوم_الوطني_السعودي_93#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/nj7b4nNZEB
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 23, 2023