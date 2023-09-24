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رايةُ عزك ارتفعت فكانت أرفع الرايات

الجوازات تحتفي باليوم الوطني 93: بلادي أنتِ قاموس تتيه بوصفه الكلمات

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
الجوازات تحتفي باليوم الوطني 93: بلادي أنتِ قاموس تتيه بوصفه الكلمات
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع احتفالات ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93 بمقطع فيديو يوثق النهضة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.

الجوازات تحتفي باليوم الوطني

وعنونت الجوازات مقطع الفيديو بأبيات شعرية جاء فيها :

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وديع الشيخ يشيع والده بالدعاء والابتهالات

بلادي أنتِ قاموسٌ
تتيهُ بوصفهِ الكلمات
ورايةُ عزك ارتفعت
فكانت أرفع الرايات

ووثق المقطع النهضة التي تشهدها السعودية في شتى المجالات العمرانية والترفيهية والاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية بفضل رؤية 2030 وسياسات مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتحتفل السعودية هذه الأيام، بذكرى اليوم الوطني الـ 93 الذي يجسد عظمة وتضحيات الأجداد لتوحيد أغلى وطن تحت راية التوحيد، تحت شعار نحلم ونحقق.

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