جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر 2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023 طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena تدريب روبوت الدردشة الجديد من ميتا على منشورات فيسبوك وإنستجرام القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب سعود بن طلال يتفقد مشاريع شركة المياه الوطنية بالأحساء
أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية، وذلك أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023م من الساعة 12 صباحاً حتى 1 ظهراً.