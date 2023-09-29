الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر

أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية، وذلك أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023م من الساعة 12 صباحاً حتى 1 ظهراً.