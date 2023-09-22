الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني

لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت فيا الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان وعسير المسلحون الأرمن في كاراباخ يسلمون أسلحتهم
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختماً خاصاً” بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.