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ضمن الاحتفالات مع المسافرين عبر المنافذ الدولية

الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختماً خاصاً” بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.

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