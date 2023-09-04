“الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة 17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي وزير الموارد البشرية يدشن برنامج الولاء الوظيفي “دوم” لموظفي القطاع العام 454 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الصحية بوزارة الدفاع احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية انطلاق مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
أعلنت الجوف الزراعية عن ترسية وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة، لمدة 25 سنة.
وأضافت الشركة أن التنفيذ سيكون في موقع الشركة بمنطقة بسيطا للمجمع الصناعي الخاص بمصانع زيت الزيتون والمخللات ومصنع شرائح أصابع البطاطس، بطاقة 8 ميجاوات عن طريق دمجها مع مصادر الطاقة المستخدمة حالياً.
وذكرت أن متوسط الدفعات السنوية للعقد ستكون 2.9 مليون ريال سنويا لمدة العقد الكاملة، مقابل شراء الطاقة الشمسية حسب تفاصيل العقد الموضحة.
وذكرت أن الاتفاقية مبنية على أساس شراء الطاقة من شركة أنجي حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة بتكلفة أقل من تكلفة إنتاج الشركة الحالي، مشيرةً إلى أنها لن تحتاج إلى أي تمويل لتنفيذ المشروع حيث إنها لن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية.