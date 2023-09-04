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مع شركة أنجي الفرنسية للطاقة

“الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
“الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجوف الزراعية عن ترسية وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة، لمدة 25 سنة.

وأضافت الشركة أن التنفيذ سيكون في موقع الشركة بمنطقة بسيطا للمجمع الصناعي الخاص بمصانع زيت الزيتون والمخللات ومصنع شرائح أصابع البطاطس، بطاقة 8 ميجاوات عن طريق دمجها مع مصادر الطاقة المستخدمة حالياً.

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متوسط الدفعات السنوية

وذكرت أن متوسط الدفعات السنوية للعقد ستكون 2.9 مليون ريال سنويا لمدة العقد الكاملة، مقابل شراء الطاقة الشمسية حسب تفاصيل العقد الموضحة.

الاستهلاك الفعلي للطاقة

وذكرت أن الاتفاقية مبنية على أساس شراء الطاقة من شركة أنجي حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة بتكلفة أقل من تكلفة إنتاج الشركة الحالي، مشيرةً إلى أنها لن تحتاج إلى أي تمويل لتنفيذ المشروع حيث إنها لن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية.

 

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