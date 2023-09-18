الجيش الأمريكي يبحث عن مقاتلة من طراز F-35

يبحث المسؤولون العسكريون الأمريكيون، عن طائرة مقاتلة من طراز F-35 في ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن أجبر حادث مؤسف الطيار على القفز من الطائرة.

حادث سقوط طائرة

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: إن الجيش الأمريكي يبحث عن طائرة مقاتلة من طراز F-35 بالقرب من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، بعد أن قفز طيارها أمس الأحد، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة، في منشور عبر فيسبوك: إن الطيار خرج بسلام بعد حادث مؤسف للطائرة وتم نقله إلى منشأة طبية محلية في حالة مستقرة.

البحث عن الطائرة المفقودة

وتعمل فرق الاستجابة للطوارئ الآن من أجل البحث عن الطائرة المفقودة، وهي من طراز F-35B Lightning II.

وكان آخر موقع معروف للطائرة بالقرب من بحيرة مولتري وبحيرة ماريون، وهما مسطحان مائيان كبيران شمال غرب مدينة تشارلستون، وفقًا لقاعدة تشارلستون المشتركة.

سقوط الطائرة خلال تدريب عسكري

وقال مسؤولون في قاعدة تشارلستون المشتركة: “نطلب من المواطنين التعاون مع السلطات العسكرية والمدنية في جهود البحث عن الطائرة المفقودة”.

وتنتمي الطائرة إلى سرب تدريب الهجوم البحري رقم 501، وهي وحدة تركز على تدريب الطيارين لتلبية متطلبات التدريب السنوية، وفقًا لموقع الوحدة عبر الإنترنت.