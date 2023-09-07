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في إجراء احترازي

الجيش الأمريكي يعيد تمركز قواته بالنيجر

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الجيش الأمريكي يعيد تمركز قواته بالنيجر
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وزارة الدفاع (البنتاجون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت في إجراء عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء احترازي.

إعادة تمركز

وكشفت الناطقة سابرينا سينغ أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى قاعدة الجوية 201 في أغاديز شمالًا.

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وبحب مسؤولين أمريكيين فإن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت قرارًا بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغير من الأفراد غير الأساسيين من باب الحذر الزائد، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ انقلاب يوليو.

ودربت القوات الأمريكية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهامّ بطائرات مسيرة ضد تنظيم داعش وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.

ولم يتضح بعدُ ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءًا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.

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