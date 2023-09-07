الجيش الأمريكي يعيد تمركز قواته بالنيجر إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على الباحة غدًا البيت الأبيض: نتائج فحص جيل بايدن سلبية حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد ميادة الحناوي تطل على جمهور جدة في ليلة من الزمن الجميل الخميس أكثر أيام العام سخونة في بريطانيا نيويورك تستقبل 10 آلاف مهاجر شهريًّا طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية
ذكرت وزارة الدفاع (البنتاجون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت في إجراء عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء احترازي.
وكشفت الناطقة سابرينا سينغ أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى قاعدة الجوية 201 في أغاديز شمالًا.
وبحب مسؤولين أمريكيين فإن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت قرارًا بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغير من الأفراد غير الأساسيين من باب الحذر الزائد، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ انقلاب يوليو.
ودربت القوات الأمريكية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهامّ بطائرات مسيرة ضد تنظيم داعش وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.
ولم يتضح بعدُ ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءًا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.