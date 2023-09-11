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تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية

الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للسعودية بالحدود الدولية المعتمدة وتزويدها لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد ووسائل الإعلام، وتتوفر الخارطة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الحصول على خرائط رسمية للسعودية بمقاسات رسم مختلفة ولمختلف الأغراض من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا).

خريطة رسمية

وأكدت الهيئة للجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل السعودية في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية, أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات – بالطرق المناسبة – بخرائط رسمية محدثة للسعودية بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح، داعية الجهات إلى عدم نشر أي خارطة للمملكة على المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية للمملكة وغيرها خلاف الخارطة الرسمية للمملكة.

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