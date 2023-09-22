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بعد إصابته بالرباط الصليبي

الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال
المواطن - فريق التحرير

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حرص رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد شراحيلي بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبي.

الحائلي يُساند أحمد شراحيلي

وقال أنمار الحائلي: “كابتن أحمد شراحيلي تعود إن شاء الله قريباً في أفضل حال؛ لتكمل رحلتك المميزة مع النادي الذي أحببته وأحبك جمهوره”.

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واختتم الحائلي حديثه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “اللهم اشف ضر كل مصاب ومبتلى واشف كل مريض يا رب”.

إصابة أحمد شراحيلي

وتعرض أحمد شراحيلي لإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الفتح، وأكد النادي أن الفحوصات الطبية التي أجراها أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيتم تحديد موعد وإجراءات خضوعها للعملية الجراحية لاحقًا.

ويُعد أحمد شراحيلي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسيكون غيابه مؤثرًا للغاية، نظرًا لغياب أحمد حجازي، لمعاناته هو الآخر من قطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم المنصرم.

أحمد شراحيلي وحجازي
شراحيلي وحجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد يتجاوز الفتح

على الجانب الآخر، لعب الاتحاد ضد الفتح على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة، ليتواجد في المركز السابع.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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