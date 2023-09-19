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الحج والعمرة تعلن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
الحج والعمرة تعلن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء عن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

استكمال إجراءات الترشيح

وأوضحت الوزارة، أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1445/03/04هـ، على المرشحين والمرشحات ضرورة التوجه إلى مركز الفحص الطبي الشامل بمدينة مكة المكرمة، ومن ثم الحضور إلى المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

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الاطلاع على التفاصيل

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والاستعلام من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

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