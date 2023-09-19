الحج والعمرة تعلن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء عن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
وأوضحت الوزارة، أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1445/03/04هـ، على المرشحين والمرشحات ضرورة التوجه إلى مركز الفحص الطبي الشامل بمدينة مكة المكرمة، ومن ثم الحضور إلى المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والاستعلام من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.