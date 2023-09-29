الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرطين لا بد من تحققهما لراغبي التصوير في المسجد الحرام.

وقالت الوزارة عبر إنفوجراف لها اليوم إنه للتصوير في الحرم يجب مراعاة ما يلي:

عدم عرقلة السير

مراعاة خصوصية الآخرين.

التصوير في الحرم

وفي وقت سابق أكدت رئاسة الشؤون الدينية على المعتمرين والزائرين والمصلين، ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية.

وحثت رئاسة الشؤون الدينية على ضرورة البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم والالتزام بالأنظمة والتعليمات الدينيةـ وعدم الصلاة أمام الإمام وفي الممرات، داعية للمعتمرين والمصلين بالقبول والتوفيق.