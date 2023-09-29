Icon

الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام Icon ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته Icon مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات Icon مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة Icon كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج Icon إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله Icon ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله! Icon فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر Icon الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب Icon حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرطين لا بد من تحققهما لراغبي التصوير في المسجد الحرام.

وقالت الوزارة عبر إنفوجراف لها اليوم إنه للتصوير في الحرم يجب مراعاة ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام

رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام

جامعة الجوف تصنف عالميًا ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات

جامعة الجوف تصنف عالميًا ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات

  • عدم عرقلة السير
  • مراعاة خصوصية الآخرين.

التصوير في الحرم

وفي وقت سابق أكدت رئاسة الشؤون الدينية على المعتمرين والزائرين والمصلين، ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية.

وحثت رئاسة الشؤون الدينية على ضرورة البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم والالتزام بالأنظمة والتعليمات الدينيةـ وعدم الصلاة أمام الإمام وفي الممرات، داعية للمعتمرين والمصلين بالقبول والتوفيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم