الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله! فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع
كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرطين لا بد من تحققهما لراغبي التصوير في المسجد الحرام.
وقالت الوزارة عبر إنفوجراف لها اليوم إنه للتصوير في الحرم يجب مراعاة ما يلي:
وفي وقت سابق أكدت رئاسة الشؤون الدينية على المعتمرين والزائرين والمصلين، ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية.
وحثت رئاسة الشؤون الدينية على ضرورة البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم والالتزام بالأنظمة والتعليمات الدينيةـ وعدم الصلاة أمام الإمام وفي الممرات، داعية للمعتمرين والمصلين بالقبول والتوفيق.