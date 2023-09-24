الحزم يسعى لاستعادة توازنه على حساب العربي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الظهور بشكل مميز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024، وتجاوز عقبة العربي.

مباراة اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره العربي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الحزم ضد العربي

ويدخل أصحاب الأرض مباراة الحزم ضد العربي اليوم، بهدف تحقيق الفوز واستعادة التوازن، بعد معاناة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يُحقق أي انتصار.

وظهر الفريق بشكل مخيب للآمال في دوري روشن السعودي، بعدما اكتفى بالتعادل 3 مرات، وخسر 4 مواجهات، وظهرت معاناته هجوميًا ودفاعيًا، حيث إنه لم يُسجل سوى 5 أهداف، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي بشكل جيد في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الرابع بـ13 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرة والخسارة أخرى، ما يحفز لاعبيه للفوز اليوم.