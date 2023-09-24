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في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الحزم يسعى لاستعادة توازنه على حساب العربي

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
الحزم يسعى لاستعادة توازنه على حساب العربي
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الظهور بشكل مميز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024، وتجاوز عقبة العربي.

مباراة اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره العربي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة الحزم ضد العربي
موعد المباراة – المصدر @alhazem_fc

مباراة الحزم ضد العربي

ويدخل أصحاب الأرض مباراة الحزم ضد العربي اليوم، بهدف تحقيق الفوز واستعادة التوازن، بعد معاناة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يُحقق أي انتصار.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

وظهر الفريق بشكل مخيب للآمال في دوري روشن السعودي، بعدما اكتفى بالتعادل 3 مرات، وخسر 4 مواجهات، وظهرت معاناته هجوميًا ودفاعيًا، حيث إنه لم يُسجل سوى 5 أهداف، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي بشكل جيد في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الرابع بـ13 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل مرة والخسارة أخرى، ما يحفز لاعبيه للفوز اليوم.

العربي السعودي
لاعبو العربي – المصدر @Al_ArabiSC

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