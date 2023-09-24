الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك

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تأهل فريق الحزم إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الملك، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي العربي بنتيجة 3/ 1 في دور الـ 32.
وتقدم الفريق الأصفر بهدفين في الدقيقتين الـ 10 والـ 15 عبر اللاعب فايز سليماني بعدها سجل اللاعب محمد فؤاد الهدف الثالث لنادي الحزم في الدقيقة الـ 30 ثم قلص اللاعب دييجو ميراندا الفارق لنادي العربي محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وظل الفريق الأصفر محافظًا على تفوقه ليتأهل رفقة التعاون والاتفاق إلى دور الـ 16 في البطولة.
الحزم يكسب العربي (3-1) ويتأهل لدور الـ16✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#الحزم_العربي | #SSC pic.twitter.com/qO20nrNC7L
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 24, 2023