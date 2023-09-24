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بعد الفوز على العربي

الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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تأهل فريق الحزم إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الملك، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي العربي بنتيجة 3/ 1 في دور الـ 32.

العربي ضد الحزم - 456

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وتقدم الفريق الأصفر بهدفين في الدقيقتين الـ 10 والـ 15 عبر اللاعب فايز سليماني بعدها سجل اللاعب محمد فؤاد الهدف الثالث لنادي الحزم في الدقيقة الـ 30 ثم قلص اللاعب دييجو ميراندا الفارق لنادي العربي محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وظل الفريق الأصفر محافظًا على تفوقه ليتأهل رفقة التعاون والاتفاق إلى دور الـ 16 في البطولة.

 

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