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الحشود تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
الحشود تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة
المواطن - فريق التحرير

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تتنافس الحشود الغفيرة كل يوم شوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، ويزداد هذا التنافس في يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس ليحظوا بشرف الزمان والمكان.

منظومة متكاملة من الخدمات

وتأتي هذه الزيارة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة على مدار الساعة لخدمة المصلين والزوار الذين يقصدون المجلس النبوي.

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زيارة الروضة الشريفة

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:

مواعيد الرجال

الفترة الأولى: من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر.

الفترة الثانية: من 11.30 صباحًا إلى صلاة العشاء

مواعيد النساء

الفترة الأولى: من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا.

الفترة الثانية: من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل.

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