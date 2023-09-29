نيمار وكاراسكو في التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب حدائق ومتنزهات نجران جاهزة لاستقبال الزوار الحشود تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا أمين معلوف أول عربي ينتخب أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا مصرية تلد داخل عربة قطار دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن
تتنافس الحشود الغفيرة كل يوم شوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، ويزداد هذا التنافس في يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس ليحظوا بشرف الزمان والمكان.
وتأتي هذه الزيارة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات المختصة على مدار الساعة لخدمة المصلين والزوار الذين يقصدون المجلس النبوي.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:
الفترة الأولى: من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر.
الفترة الثانية: من 11.30 صباحًا إلى صلاة العشاء
الفترة الأولى: من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا.
الفترة الثانية: من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل.
فيديو | طيبة تعلوها السكينة الرحمانية..
حشود غفيرة تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/NvWTt76E3G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2023