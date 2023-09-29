الحقيل عن هدر الغذاء: علينا إدراك أهمية النعمة والحفاظ عليها

طالب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، بضرورة إدراك أهمية هذه النعمة والمساهمة في الحفاظ عليها من الهدر.

ودعا الحقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” إلى المشاركة في تحقيق المقصد الديني والدنيوي في حفظ الأغذية من أجل حماية واستدامة الأنظمة الغذائية.

نسبة الهدر من الغذاء العالمي

ونشر الحقيل إنفوجراف توضيحيًّا بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، ليؤكد من خلاله أهمية رفع الوعي بمخاطر فقدان الأغذية وهدرها وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي واستدامته.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة، فإن إجمالي نسبة الهدر من إنتاج الغذاء العالمي بلغت 17%، منها 11% نسبة هدر الأسر للأغذية، و5% نسبة الهدر في الخدمات الغذائية، و2% نسبة الهدر في البيع بالمتاجر، في وقت تمثل فيه نسبة الأغذية 38% من إجمالي استخدام الطاقة في نظام الغذاء العالمي.