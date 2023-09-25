الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن المخطط العام لمشروع قمم السودة الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، سيساهم في تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها على متن السحاب.

على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا

جاء ذلك تعليقًا من وزير الإسكان، عبر حسابه في منصة إكس، على إطلاق ولي العهد المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى “قمم السودة”، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

6 مراكز رئيسة

وسيوفر مشروع قمم السودة خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

3 مراحل رئيسة

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.