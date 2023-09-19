Icon

اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين Icon السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد Icon انفجار هائل على الشمس وانبعاثات تضرب الأرض Icon الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري Icon النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس Icon أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات Icon أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام Icon التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا Icon أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني Icon نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يخلق فرصًا استثمارية واعدة للمنشآت العقارية

الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ الموافق 19 سبتمبر 2023م.

الحراك الاقتصادي

وأكد الحقيل أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُساهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافدًا تشريعيًّا هامًّا في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلًا عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.

قد يهمّك أيضاً
زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان

زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان

التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا

التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا

تعزيز الاستثمار

وأبانَ الحقيل بأنَّ النظام يساهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يساهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

يواكب التطور العقاري

وأكدَّ أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في القترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. منوهًا بأنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
صحة وطب‎

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

صحة وطب‎
مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية
العالم

مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

العالم
أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً
السعودية اليوم

أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات...

السعودية اليوم
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
الرياضة

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الرياضة
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
السوق

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة...

السوق