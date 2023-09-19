اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد انفجار هائل على الشمس وانبعاثات تضرب الأرض الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ الموافق 19 سبتمبر 2023م.
وأكد الحقيل أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُساهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافدًا تشريعيًّا هامًّا في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلًا عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.
وأبانَ الحقيل بأنَّ النظام يساهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يساهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.
وأكدَّ أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في القترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. منوهًا بأنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.