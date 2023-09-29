الحقيل يتذكر شقيقته الراحلة بحفل تخرج ابنها

هنأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، ابن شقيقته الراحلة، بمناسبة تخرجه، موضحًا أنها كانت تترقب هذا اليوم لتفخر بتخرج ابنها وتزفّه لخدمة الوطن.

وقال الحقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “كانت شقيقتي- رحمها الله- تترقب هذا اليوم الجميل لتفخر بتخرج ابنها وتزفّه لخدمة وطننا الغالي.. ها هو ابنك يجني ثمرة ما زرعتيه بداخله هو وإخوته إنجازًا وتميزًا، رحمك الله شقيقتي الغالية، ووفق ابننا الدكتور محمد الفاخري ونفع بعلمه وعمله”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن وفاة شقيقته أمل بنت عبدالله الحقيل في شهر مايو الماضي.