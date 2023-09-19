Icon

رياح شديدة تُسقط الأشجار وتتسبب بإغلاق الطريق بصامطة Icon إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر Icon مواقع ومواعيد عروض طيران أمن الدولة احتفالًا باليوم الوطني Icon موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا Icon ماسك يفكر في فرض رسوم على جميع مستخدمي إكس Icon الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا Icon 17 قتيلًا جراء انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية Icon الهلاليون: كل هذه الصفقات ونتعادل مع فريق مغمور ! Icon القبض على مخالف روج مخدرات في المدينة المنورة Icon 6 قتلى في هجوم على مطار قرب السليمانية بالعراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تصوير المشهد خارج السعودية

الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على مقطع فيديو متداول يزعم مروجوه ظهور نمر عربي بجبال تهامة في عسير، والذي يعد أحد أندر فصائل النمور في العالم.

ليس نمرًا عربيًّا

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن النمر الذي يظهر في الفيديو ليس نمرًا عربيًّا، وتم تصوير المشهد خارج السعودية.

قد يهمّك أيضاً
تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية

تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رؤساء نيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رؤساء نيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس

تفاعل واسع

وتداول مستخدمو منصة إكس، مقطع فيديو يظهر به نمر يتسلق الجبال، فيما يزعم مروجو الفيديو ظهور النمر العربي بجبال تهامة في عسير، وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا، حتى تفاعل المركز الوطني للحياة الفطرية وأوضح حقيقة الأمر.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي

وظائف
كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟
السعودية اليوم

كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟

السعودية اليوم
مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية
السعودية اليوم

مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة...

السعودية اليوم
النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد
الرياضة

النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

الرياضة
تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
الترفيه

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

الترفيه
التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر
الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

الرياضة
تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال
السعودية اليوم

تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

آخر الاخبار