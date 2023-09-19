الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا

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علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على مقطع فيديو متداول يزعم مروجوه ظهور نمر عربي بجبال تهامة في عسير، والذي يعد أحد أندر فصائل النمور في العالم.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن النمر الذي يظهر في الفيديو ليس نمرًا عربيًّا، وتم تصوير المشهد خارج السعودية.
وتداول مستخدمو منصة إكس، مقطع فيديو يظهر به نمر يتسلق الجبال، فيما يزعم مروجو الفيديو ظهور النمر العربي بجبال تهامة في عسير، وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا، حتى تفاعل المركز الوطني للحياة الفطرية وأوضح حقيقة الأمر.