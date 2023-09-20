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الحياة الفطرية: حلمنا تحقق بضم عروق بني معارض لليونسكو

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
الحياة الفطرية: حلمنا تحقق بضم عروق بني معارض لليونسكو
المواطن - فريق التحرير

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اعتبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن ضم محمية عروق بني معارض في قائمة التراث العالمي (اليونسكو) إنجازًا وطنيًا استثنائيًا.

ونشر مركز الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” فيديو عن محمية عروض بني معارض، وعلق عليه بالقول: “حلمنا وتحقق الحلم”.

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ضم عروض بني معارض

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل محمية “عروق بني معارض” في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، وذلك امتداداً لجهود المملكة المستمرة في حماية أنظمتها البيئية الطبيعية والمحافظة عليها، والاهتمام بتراثها الثقافي.

جهود وطنية مشتركة

وجاء إدراج محمية “عروق بني معارض” في قائمة التراث العالمي لليونسكو نتيجةً للجهود الوطنية المشتركة من وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة التراث، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمتمثل في الوصول بعدد المواقع السعودية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى الضعف؛ لتنضم بذلك إلى ستة مواقع سعودية أخرى مسجلة، وهي: واحة الأحساء، وحي الطريف في الدرعية، وموقع الحِجر الأثري، ومنطقة حمى الثقافية، وجدة التاريخية، والفنون الصخرية في منطقة حائل.

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