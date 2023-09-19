الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج

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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد النمور بمنطقة جبلية تم تصويره خارج المملكة وهو ليس نمرًا عربيًا.
وقال مركز الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه نمر في إحدى المناطق الجبلية، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع تمّ تسجيله خارج المملكة، ويبيّن أن الكائن في المقطع ليس نمرًا عربيًا”.
ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية، والعودة إلى المركز للتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها.