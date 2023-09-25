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في عدة مناطق بالمملكة

الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 38 وظيفة شاغرة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 38 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر (38 وظيفة) في عدة مناطق بالمملكة (نجران، الظهران، الرياض، الخرج، خميس مشيط، الدمام، وادي الدواسر، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– صيدلية سريرية.
– أخصائي أشعة – القلب.
– مطوّر ويب أول.
– طبيب مقيم أول – أمراض الدم السريرية.
– طبيب نائب – أمراض الدم السريرية.
– طبيب نائب أول – أمراض الدم السريرية.
– أخصائي مختبر الأسنان.
– طبيب استشاري جراحة وجه وفكين.
– طبيب نائب أول تركيبات وزراعة أسنان.
– طبيب استشاري أمراض معدية.
– طبيب مقيم باطنية.
– طبيب نائب عناية مركزة.
– مُحلل النظم.
– مبرمج بيانات.
– فني تقنية القلب.
– فني مختبرات طبية.
– طبيب استشاري أطفال حديثي الولادة.
– طبيب استشاري عناية مركزة
– طبيب نائب أول عيون
– طبيب نائب أول طوارئ.
– طبيب نائب أول أسنان أطفال.
– طبيب نائب أول تقويم أسنان.
– طبيب نائب أول جراحة أوعية.
– طبيب استشاري طوارئ.

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أماكن العمل:

– نجران.
– الظهران.
– الرياض.
– الخرج.
– خميس مشيط.
– الدمام.
– وادي الدواسر.
– الدمام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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