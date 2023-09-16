الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث

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أعلنت وزارة الداخلية عبر (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر فرص وظيفية في المجالات (الإدارية والصحية والطبية) وكذلك فرص (ابتعاث وإيفاد) في عدة تخصصات طبية وصحية.
– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف طبية
– فرص ابتعاث وإيفاد.
يبدأ التقديم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.