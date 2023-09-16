الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث

أعلنت وزارة الداخلية عبر (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر فرص وظيفية في المجالات (الإدارية والصحية والطبية) وكذلك فرص (ابتعاث وإيفاد) في عدة تخصصات طبية وصحية.

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

– وظائف صحية

– وظائف طبية

– فرص ابتعاث وإيفاد.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.