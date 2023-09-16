Icon

الأمير خالد بن محمد آل سعود في ذمة الله Icon مدحت شلبي: أنا هلالي Icon “إنفاذ” يعقد 19 مزاداً لبيع 206 عقارات هذا الأسبوع Icon القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار Icon القصاص من مواطن قتل يمنياً بطعنة في الصدر بمنطقة عسير Icon تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ Icon حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي Icon برشلونة يُتابع أزمة نجم Manchester united Icon تشكيل مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول Icon الصحة تعلن عن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية عبر (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر فرص وظيفية في المجالات (الإدارية والصحية والطبية) وكذلك فرص (ابتعاث وإيفاد) في عدة تخصصات طبية وصحية.

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف طبية
– فرص ابتعاث وإيفاد.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة

بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار

بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه