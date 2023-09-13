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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن (411) وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس (تشمل 39 وظيفة لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– الخبر
– الخرج
– القصيم
– الشرقية
– المدينة المنورة
– خميس مشيط

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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