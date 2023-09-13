الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن (411) وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس (تشمل 39 وظيفة لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية

– وظائف فنية

– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– الخبر

– الخرج

– القصيم

– الشرقية

– المدينة المنورة

– خميس مشيط

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا